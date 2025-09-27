◇女子ゴルフツアーミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン第2日（2025年9月27日宮城県利府GC＝6590ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、首位から出て73で回った穴井詩（37＝＝GOLF5）、三ケ島かな（29＝ランテック）、吉本ここね（25＝不二サッシ）、後藤未有（24＝大東建託）、10位から70で回った神谷そら（22＝郵船ロジスティクス）、25位から69で回った工藤遥加（32＝加賀電子）の6人が通算4アンダーでトップに並