小穴桃里、青木豪組との決勝第1戦、スイープする松村千秋（右）、谷田康真組＝稚内市みどりスポーツパークカーリングのミラノ・コルティナ冬季五輪最終予選混合ダブルス代表決定戦第3日は27日、北海道の稚内市みどりスポーツパークで3戦先勝方式の決勝が行われ、松村千秋（中部電力）谷田康真組が小穴桃里、青木豪組に7―5で勝ち、1勝2敗とした。松村、谷田組は4―5の最終第8エンドに3点スチールに成功し、3連勝での代表入りを