【来週の注目材料】今後の利下げに向けて注目度相当高まる＝米雇用統計 9月16日、17日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で6会合ぶりの利下げが行われました。その大きな理由となったのが、ここにきての米国の雇用市場の厳しい状況。FOMC後の会見でパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長は、「労働市場が堅調とはもはや言えなくなった」と発言し、雇用動向が利下げに結びついたことを示しています。 こうした中で10月3日21時