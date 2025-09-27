◆パ・リーグロッテ―日本ハム（２７日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムの万波中正外野手が腰痛のため１軍登録を抹消された。代わりに進藤勇也捕手が昇格した。新庄監督が試合前に取材に応じ、「万波くん、野村くん、レイエス。腰、かかと、かかと。まあでもクライマックスまでにはいけるから大丈夫」と、主力が痛みを抱えながらプレーしていることを明かした。抹消の万波に関しては、「３日前くらいから（腰を）回す