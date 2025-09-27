元ＡＫＢ４８でタレント・板野友美の海辺ショットが反響を呼んでいる。板野は２７日までに、自身のインスタグラムで日の落ちた海辺や夕日をバックに、白いキャミソールとキャップをラフに着こなしたショットを公開。夕暮れに目を細める姿など、肩の力を抜いた自然体を披露した。また、コメント欄にて板野は「何枚目？笑」とファンにどのショットがお気に入りかを問いかけている。この投稿にファンからは「いつ見てもほんと