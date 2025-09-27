◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人（27日、横浜スタジアム）DeNAが7回にピンチを作りましたが、リードを守りました。DeNAは6-1と5点リードの7回、この回からマウンドに上がった宮城滝太投手が1アウトからフォアボールを与えます。しかしその直後、違和感を訴えると一旦ベンチに下がりましたが、その後佐々木千隼投手に代わりました。急きょ登板となった佐々木投手はヒットで1塁3塁とすると代打・オコエ瑠偉選手にタイムリーを打たれ1