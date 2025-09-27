ヤクルトの川端慎吾選手が27日、今季限りでの現役引退を表明しました。37歳の川端選手は、2006年に市和歌山商高(現市和歌山高)から高校生ドラフト3巡目で入団。優れたバットコントロールで2015年に首位打者と最多安打を獲得し、21年の日本シリーズでは第6戦で決勝打を放つなど、チームに大きく貢献。近年は代打の切り札としてプレーし、今季はこれまで1軍出場はなし。2軍戦で75試合に出場して打率.241、2本塁打、19打点の成績でし