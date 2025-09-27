ホテル日航立川 東京の1階にあるレストラン「All Day Dining 紗灯」では、2025年10月1日から11月30日まで、七五三のお祝いシーンにぴったりの「七五三お祝いプラン」を販売します。七五三お祝いプランは予約必須今年も「七五三お祝いプラン」が登場します。大人の食事は、メインディッシュに黒毛和牛を使った「洋食コース」と、季節の会席料理をベースに祝いの席に合うように華やかに仕立てた「お祝い会席」の2種類から選べます。