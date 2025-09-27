ドジャースの佐々木朗希投手が26日（日本時間27日）、敵地マリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板を果たし、1回を1安打無失点に抑えた。前回24日（同25日）に続く好投を披露し、米地元放送局『スポーツネットLA』などの取材に応じたデーブ・ロバーツ監督は試合後、「ロウキはファンタスティックだった」と称賛した。 ■全12球中11球がストライク 佐々木は3―1と2点リー