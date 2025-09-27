2025年9月23日、「呪術廻戦 ファントムパレード」呪獄島編のOP（オープニング）映像と主題歌が公開され、中国のネットユーザーから好評が寄せられている。「呪術廻戦」は、芥見下々氏の漫画が原作。人間の負の感情から生まれた「呪霊」と、その呪霊を呪術を使ってはらう「呪術師」の戦いを描く作品だ。「呪術廻戦 ファントムパレード」（通称：ファンパレ）は、アニメ「呪術廻戦」を題材としたシリーズ初のスマートフォンゲーム。