◇MLBパドレス7−4ダイヤモンドバックス(日本時間27日、ペトコ・パーク)パドレスはフェルナンド・タティスJr.選手が4回に豪快な第24号逆転満塁弾を放ち、5回2失点のダルビッシュ有投手が5勝目を手にしました。先発したダルビッシュ投手は、初回と3回にソロ本塁打を被弾。2点を追うパドレスは4回、3連打で1点を返すと、2アウト満塁の場面でタティスJr.選手が打席に入ります。8球粘った末、フルカウントからザック・ゲーレン投手が