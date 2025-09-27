インタビューに答えるジェトロの佐伯耕三ブリュッセル事務所長日本貿易振興機構（ジェトロ）の佐伯耕三ブリュッセル事務所長が27日までに共同通信のインタビューに応じ「次の政権でも欧州連合（EU）との連携拡大の重要性は変わらない」と述べた。高関税を課す米国や重要鉱物の輸出管理で圧力をかける中国のはざまで日欧が協力していくべきだと強調した。中国はレアアース（希土類）などの輸出管理で他国に圧力をかけているが「