和歌山県警が長女（２）を暴行し、治療を受けさせずに死亡させたとして、和歌山県紀の川市の建設業の男（２６）、妻で無職の女（２６）の両容疑者を保護責任者遺棄致死容疑で逮捕した２６日、事件の現場とされる和歌山市内の集合住宅やその近くに住む人たちからは驚きの声が上がった。５０歳代の女性は「引っ越しのあいさつの際、感じの良い夫婦だと思った。子どもが亡くなるなんてかわいそう」と声を震わせた。４０歳代の女