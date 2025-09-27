これは筆者自身の体験です。4歳の息子を自転車に乗せて走っていたとき、突然の段差でタイヤがパンクしました。泣かれるかもと不安でしたが、息子は「ママも大変だけど一緒に歩こうね」と励ましてくれたのです。小さな体から思いやりを感じ、子どもの成長に胸が熱くなった出来事でした。 自転車のタイヤが突然パンク ある日、4歳の息子を後ろに乗せて自転車でスーパーに向かっていました。天気もよく、子どもとの会