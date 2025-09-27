PERSONZ（撮影＝アンザイミキ） ことし結成41周年。この6月には 23作目のオリジナル・アルバム『WHAT A WONDER WONDERLAND』をリリースしたPERSONZ。彼らが7月からスタートした全15本のツアーが、9月12日に東京国際フォーラムCホールでファイナルを迎えた。【写真】PERSONZ、東京国際フォーラムCホールでの熱いパフォーマンス今回のアルバムタイトルを直訳すれば、“なんて素敵なワンダーランド！”という感じだろ