「はだのふるさと大使」を務めるロックバンドLUNA SEAのドラマー真矢（55）が27日、地元の神奈川・秦野市で行われた「秦野たばこ祭」のみこしパレードに出席した。8日に自身のSNSなどで脳腫瘍と診断されたことを公表後、初の公の場となった。グレーの法被を着た真矢が車いすで登場すると、会場を埋め尽くしたファンから「真矢！」の声援が飛んだ。車いすから立ち上がり拡声器を持つと、「必ず復帰して、ドラムスティックを持つ日は