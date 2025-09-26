フランスで2018年に逮捕された犯人は、フランスとベルギーの国境付近のサンブル川のほとりで30年に渡って犯行を続けていた。なぜ、この凶悪な犯罪が長年見逃されていたのか。実在の事件をもとに大きな問題を投げかける衝撃の社会派ドラマ『サンブル川の事件 なぜ凶悪犯罪は見逃されたのか』（原題：Sambre）の放送が11月5日（水）より開始する。