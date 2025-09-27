ニューストップ > IT 経済ニュース > ガジェットニュース > 「デッドストック革」を活用 本革トートバッグの高機能さに驚き エコバッグ サポーター 便利 STORY エシカル エコ ノートPC 兵庫県 ガジェット ギズモード・ジャパン 「デッドストック革」を活用 本革トートバッグの高機能さに驚き 2025年9月27日 15時55分 リンクをコピーする Photo:aica こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。えっ、これ、革なの！？ Photo:aica 「軽ふわレザートート」は、兵庫県たつの市の革産業で生まれた「デッドストック革」を活用してつくられた本革トート。製品化されず眠っていた革に、新しい価値を与える取り組みか 記事を読む おすすめ記事 横長バッグ、ビッグシュシュetc. いつものコーデが旬顔になる【トレンド小物】さえあれば！ 2025年9月22日 8時42分 リュック派は【ダイソー】のコレ使ってみて…すっごい楽だから！欲しいモノがすぐ出せるケース 2025年9月27日 11時0分 シンプルで使いやすい「なんどでも履き回せる」ZARAのシューズ「価格もかわいい」名品 2025年9月24日 19時34分 高耐久・快適キャスター搭載で快適な移動を叶える【ベセロ】のスーツケースがAmazonで販売中！ 2025年9月25日 11時45分 【ユニクロの淡色】が大人可愛い！ 見た目以上の収納力♡「優秀バッグ」 2025年9月23日 17時0分