◆西武―ソフトバンク（27日、ベルーナドーム）西武のドラフト1位齋藤大翔内野手（石川・金沢高）、大分・佐伯鶴城高出身の2022年ドラフト2位の古川雄大外野手、豆田泰志投手、J・D・デービス内野手、佐藤太陽内野手が出場選手登録された。齋藤大と古川は初の1軍登録となる。代わってトレイ・ウィンゲンター投手、篠原響投手、炭谷銀仁朗捕手、源田壮亮内野手、元山飛優内野手、郄松渡内野手が出場選手登録を抹消され