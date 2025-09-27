江戸川ボートの5日間開催は27日に前検日作業が行われた。前々節で前原大道を、前節で安達裕樹をそれぞれ優勝に導いた31号機をゲットしたのは、現在A2級ながら底力上位の益田啓司（46＝福岡）。スタート特訓は水面状況が良くなかったこともあって、手応えに関しては「足自体は分からなかった」と手探り状態。それでも、エンジンを信頼して「前節の状態をベースにいくつもり」と、まずは大きな作業をすることはなさそうなムー