帝拳ジムで世界挑戦経験のある元日本スーパーライト級王者・亀海喜寛氏（42）が自身のYouTube「解なき最終解答」を更新。11月24日に行われるWBC世界バンタム級王座決定戦、同級1位・那須川天心（27＝帝拳）と同級2位・井上拓真（29＝大橋）の試合を予想した。現役時代から理論派で知られる亀海氏は、両者の身長はほぼ同じだが、天心のリーチが12センチ上回る点に着目。「リーチが長い、サウスポーでディフェンスがよくスピード