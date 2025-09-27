NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。オリックスは権田琉成投手を1軍登録しました。権田投手は2023年ドラフト7位でTDKからオリックスに入団した25歳。ここまで7試合に登板して防御率7.27を記録しています。ファームでは44試合に登板して4勝0敗1セーブ、防御率1.48と好成績を残しています。直近の1軍登板は7月5日のロッテ戦で、3点ビハインドの9回から登板。しかし3本のタイムリーを許すなど被安打4,1四球、3失点という結果で、翌