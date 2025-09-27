◇出場選手登録【巨人】グリフィン投手（先発要員）【阪神】桐敷拓馬投手（中継ぎ強化）【DeNA】フォード内野手（打線強化）【広島】益田武尚投手（中継ぎ強化）【ヤクルト】川端慎吾内野手（打線強化）【日本ハム】進藤勇也捕手（捕手強化）【オリックス】権田琉成投手（中継ぎ強化）【西武】豆田泰志投手（中継ぎ強化）、斎藤大翔内野手（内野強化）、デービス内野手（打線強化）、佐藤太陽内野手（内野強化）、古川雄大外野手