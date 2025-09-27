NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。広島は栗林良吏投手、床田寛樹投手、森浦大輔投手、島内颯太郎投手を登録抹消し、益田武尚投手を1軍登録しました。登録抹消されたのは主力4投手。床田投手は前日のヤクルト戦に先発しましたが、2回途中7失点で降板。またチームのリリーフ投手陣を支える森浦投手や栗林投手、島内投手は、同日のヤクルト戦での登板機会はありませんでした。一方、益田投手は今季2試合に登板し、防御率15.00、