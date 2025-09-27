介護疲れの末に91歳の夫を殺害したとされる86歳の妻が27日朝、送検された。吉原陽子容疑者(86)は25日、神奈川・川崎市の自宅で夫の清さん(91)の首を絞め殺害した疑いがもたれている。帰宅した長女が清さんの遺体を発見し、吉原容疑者は自分の首などをカミソリで切り、救急搬送された。吉原容疑者は「介護に疲れた」と供述している。（「Live News days」9月27日放送より）