３０日のヤクルト戦でセレモニアルピッチを務めるプロゴルファーの松山さん（球団提供）横浜ＤｅＮＡは３０日のヤクルト戦（横浜）のスペシャルゲストとして、プロゴルファーの松山英樹さんが来場すると発表した。セレモニアルピッチを務める。球団を通じ「全力で頑張ります」などとコメントした。ＰＧＡツアーの公式大会が１０月に横浜で初開催されることを記念し、開幕に先立って横浜を盛り上げる。