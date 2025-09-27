タレント・梅宮アンナが２７日、都内でＭＩＣＩＮ（マイシン）少額短期保険主催のトークイベント「アンナ流がん治療とライフスタイルＵＰ術」に出席し、自身の闘病や現在の生活について語った。梅宮は、２４年夏に「浸潤性小葉がん」と診断され、右胸の全摘手術を経験した。診断を受けた際の心境を「親族にがん経験者が多かったので、順番が回ってきたなと思いました。だけどステージ３の治療の長さと、体毛がなくなるのはシ