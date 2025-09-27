◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―中日（２７日・甲子園)２試合連続で「２番」に座った中日・細川成也外野手が、１９号３ランを放った。６回、先頭・山本の４号ソロで先制した直後だった。１死一、二塁で、阪神の先発・大竹の１３４キロを振り抜き、左翼席下段にアーチをかけた。前日の同戦から６打数無安打と凡退が続いていただけに、「昨日から、ふがいない打席が続いていたので、なんとか打つことができてよかった」と胸をな