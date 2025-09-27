ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２６日（日本時間２７日）の本拠地オリオールズ戦で２試合ぶりとなる５２号本塁打を放った。１点を追う３回に一死一塁で、左腕ロジャーズの変化球をバックスクリーン下へたたき込む豪快な逆転弾となった。この一発でヤンキース打線に火がつき、８―４で勝利。これでチームはブルージェイズと並び同率首位に浮上した。シーズンが大詰めを迎える中、ジャッジの打棒は大爆発。こ