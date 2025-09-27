◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜）ＤｅＮＡの宮城滝太投手が緊急降板した。７回から２番手で登板し、２人目の浦田に四球を与えた直後、両膝に手をついた。異変を察知した内野陣がマウンドに集まり、大原１軍チーフ投手コーチとトレーナーもマウンドで状態を確認。その後ベンチに下がりそのまま降板した。チームでは前日２６日の巨人戦（横浜）の６回、東が上半身のコンディション不良をうったえて緊急降