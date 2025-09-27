◆第２９回シリウスＳ・Ｇ３（９月２７日、阪神競馬場・ダート２０００メートル、良）ダートのハンデ重賞は４〜６歳の１４頭によって争われ、岩田康誠騎手が騎乗したハンデ５７キロで８番人気のホウオウルーレット（牡６歳、美浦・栗田徹厩舎、父ロージズインメイ）が後方から一気の末脚でゴール前で半馬身差し切って、重賞７度目の挑戦で初制覇を飾った。１８年から東京大賞典を４連覇した半兄オメガパフュームも１８年に制して