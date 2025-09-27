◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（２７日・横浜スタジアム）巨人のドラフト５位・宮原駿介投手が２試合連続無失点で仕事を果たした。１―６の６回から４番手で登板。ここまで２安打していた桑原を二飛、筒香には二塁打を浴びたが、４番・ビシエドを三ゴロ、佐野を左飛に抑えた。カットボール、チェンジアップも織り交ぜながら最速１４６キロの直球を軸に勝負した。大卒１年目の今季はここまで１２試合に救援登板。２