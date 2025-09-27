◆男子プロゴルフツアーパナソニックオープン第３日（２７日、大阪・泉ヶ丘ＣＣ＝６９９３ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、ツアー７勝の岩田寛（フリー）が１３位で出て１イーグル、６バーディー、１ボギーの６４をマークし、通算１５アンダーで首位と３打差の２位に浮上した。２番は４メートル、３番は７メートルを沈めて連続バーディー。４番でボギーをたたいたが、直後の５番パー４で第２打を３メートルにつけ