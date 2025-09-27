テレビ朝日の田中萌アナウンサー（34）が26日、4年間出演したABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）を卒業した。26日の配信では「今日で私、Abema Prime卒業となります。本当にありがとうございました」と発表し、「何か寂しくなってきた」とポツリ。27日に更新したインスタグラムでも「わたしのABEMA Primeの出演は昨日で最後でした」と報告し、「2021年10月から気がつけば4年の月日が経ちました周りの友