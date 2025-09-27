「M字開脚」で平成のグラドル界を牽引したインリン（49）。３人の子を持つ母はなぜ再び素肌を晒すのか？ 6年ぶりとなる雑誌の撮り下ろし撮影に『ABEMA エンタメ』の密着企画「NO MAKE」が迫った。【映像】49歳・インリン「限界ギリギリのM字開脚」この日は9月下旬に発売する『週刊ポスト』の巻頭グラビアの撮影。カメラマンは、グラビア界の巨匠、野村誠一（74）。インリンは28歳の時の写真集を撮ってもらって以来の再会だ。