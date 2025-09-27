¢£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¿¤¯¤ó¤Ë¼Ì¿¿»£¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¼·¸Þ»°³Ý¡Ë ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤Î¡Ø¤½¤ì¥¹¥Î¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¿½Ð±é¼Ô½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È①～② Travis Japan¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¤¬¡¢Snow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ ¤Õ¤¿¤ê¤Ï9·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡ÙÆâ¤Î´ë²è¡Ö¥À¥ó¥¹¥Î´°¥³¥Ô¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ ¼·¸Þ»°³Ý