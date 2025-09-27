9月23日、韓国の特別検察は、政治資金法違反容疑で世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁を逮捕、ソウル拘置所の独房に収監した。「韓容疑者は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻・金建希（キム・ゴンヒ）氏にシャネルのバッグ2点とダイヤモンドのネックレスなど総額8000万ウォン（約850万円）相当の賄賂を渡し、見返りに教団の事業などに便宜を図ってもらっていたと報じられています。韓容