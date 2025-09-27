タレントの梅宮アンナ（53）が27日に都内で行われたMICIN（マイシン）少額短期保険主催「アンナ流がん治療ライフスタイルUP術」に出席。闘病生活を振り返りながら、今元気に仕事をしていることに感謝し涙を流した。梅宮は昨年7月、右の乳房に乳がんの一種である「浸潤性小葉がん」が見つかったことを公表。抗がん剤治療後の同11月に右胸の全摘出手術を受けた。自身のSNSなどで抗がん剤治療や放射線治療の様子を発信している