国際スキー・スノーボード連盟（FIS）は26日、安全性向上のため女子のジャンプスーツの規定を緩和すると発表した。飛躍の速度低下を見込み、サイズにゆとりを持たせる。24日のジャンプ委員会で承認され、来月の総会で正式に決まる。ミラノ・コルティナ冬季五輪のテスト大会を兼ねたグランプリ（GP）で、複合の葛西春香（早大）を含む女子3選手が膝に重傷を負った。今季の新ルールでスーツと体のゆとりの幅が男女とも2〜4センチ