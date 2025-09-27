「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７」（２７日、アリーナ立川立飛）格闘家の朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１７回大会が行われ、喧嘩自慢対抗戦で千葉と名古屋が激突。千葉代表で４８歳の関東最強ギャング集団の元最高幹部、内藤裕が、名古屋代表の１９歳のＲｕｍｂｌｅ初代バンタム級王者クサノガブリエルに衝撃のＫＯ勝ちを飾った。開始１０秒で右拳を顔面に浴びせてダウンを奪うと、相手が出て