テレビ朝日の田原萌々アナウンサーの私服姿が話題になっている。２７日にインスタグラムで「とある日の私服と衣装」とつづり、写真２枚を公開した田原アナ。ミントグリーンのトップスにデニムを合わせた私服姿と、ピンクのブラウスにホワイトのパンツを合わせた衣装姿がアップされた。この投稿にファンからは「私服も可愛過ぎる素敵過ぎます」「私服が新鮮。また載せてください」「田原萌々アナはデニムも履くんですね、意