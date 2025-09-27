ウエスタン・リーグが２７日各地で行われ、首位のソフトバンクが２位の中日に６―９で逆転負けを許した。ソフトバンクは勝てば３年連続１６度目の優勝が決まっていたが、６―４で迎えた８回に逆転を許し、この日のＶ決定とはならなかった。逆転勝利の中日はこの日勝って逆王手をかけた。２８日の直接対決で勝った方が優勝となる。引き分けの場合はソフトバンクがＶ。中日が優勝となれば１１年以来１４年ぶり１７度目となる。