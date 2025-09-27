ロックバンド「レッド・ツェッペリン」のロバート・プラント（77）が、膝の置換手術を受ける予定であることを明かした。長年のステージでのパフォーマンスによる身体への負担が表に出てきたため、手術を決めたという。 【写真】両膝を「変形性膝関節症」と診断され、人工関節を入れる手術を受けた芸人 「ザ・サン」紙にロバートは「来週、膝の置換手術を受けるんだ」と告白。「長年ステージに