◇MLB カブス12−1カージナルス(日本時間27日、リグリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が、日本時間27日に行われたカージナルス戦に『5番・ライト』でスタメン出場。7回に30号満塁ホームランを放ち、日本人右打者初の30号と100打点に到達しました。前日26日のメッツ戦では2打席連続の一発を放ち、4打数2本塁打4打点と躍動。この日の第1、2打席は外野フライ、第3打席は空振り三振に終わるも、6点リードで迎えた7回に1アウト満塁