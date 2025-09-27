◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(27日、横浜スタジアム)DeNA・松尾汐恩選手がデッドボールを受け、球場は一時緊張した空気に包まれました。2位でのCS進出に向けて直接対決となったDeNAと巨人の一戦。DeNAは初回から2点を先制すると、2回には桑原将志選手に2ランホームランが飛び出し、4点のリードを奪います。3回、この回からマウンドに上がった巨人・西舘勇陽投手から佐野恵太選手がソロホームラン。直後の松尾汐恩選手に対して2