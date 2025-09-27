今年6月、徳山秀典は舞台『ミュージカル信長〜朧本能寺』のステージに立っていた。主役の織田信長を演じることに加え、初めて脚本と演出も務めた作品だった。【写真】「イケメンすぎる」ファンレターが毎日届いていたという当時の徳山「タイトルを“朧”としたのは、実際にはどんなことがあったのかわからない本能寺の変について、自分なりに考えて物語にできるかなと思ったこと、そして見てくださった方もさまざまに解釈できる