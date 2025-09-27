組織のリーダーの役目とは何か。らしさラボ代表の伊庭正康さんは「リーダーの仕事は、『頑張る』ことでも、『頑張らせる』ことでもない。『もっと、ラクに、確実に、成果を出せないか』という問いを、常に持ち続けることだ。ニトリの管理職にも、『前任者を超えよ』というマインドが引き継がれている」という――。※本稿は、伊庭正康『リーダーの「任せ方」の順番 部下を持ったら知りたい3つのセオリー』（明日香出版社）の一部を