波に乗るマリナーズ打線を前に支配的な投球を見せつけた佐々木(C)Getty Images圧巻の投球だった。現地時間9月26日に敵地で行われたマリナーズ戦に、佐々木朗希が7回からリリーフ登板。1回（12球）を投げ、被安打1、2奪三振、無失点の快投を見せ、トッププロスペクトとしての存在感を見せつけた。【動画】60発男ローリーを圧倒した「消える魔球」佐々木朗希の奪三振ショーをチェック与えられた役割をきちっと全うした。今月