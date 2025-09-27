プロ野球・日本ハムは27日、進藤勇也選手を登録し、万波中正選手と加藤貴之投手を抹消しました。2年目の進藤選手は、今季10試合で打率.056の成績。6月以来の1軍再昇格となりました。万波選手は今季127試合で打率.229、20本塁打、56打点の成績。20本塁打はレイエス選手の32本に次いでチーム2位でした。加藤投手は今季20試合で9勝6敗、防御率3.40の成績。前日26日の西武戦では5回4失点も白星を手にしていました。チームは優勝マジッ