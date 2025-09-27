NPB(日本野球機構)は27日の公示を発表。ヤクルトは川端慎吾選手を1軍登録し、アビラ投手と矢崎拓也投手を登録抹消しました。この日、今季限りでの現役引退を発表した37歳の川端選手。2015年に首位打者と最多安打を獲得するなどチームに貢献してきましたが、今季はここまで1軍昇格なし。ファームでは75試合に出場して打率.241、2本塁打、19打点をマークしています。一方、抹消となったアビラ投手は今季主に先発として15試合に登板し